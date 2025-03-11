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Конец сытой жизни: Семья Сухроба дорого заплатила за выходку своего сына в школе. Новые детали громкого дела

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Комментарии
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SY
Svetlana Ya
Почему директор школы не понёс наказания?
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13 час.
Галина Скрипник
прежде чем депортировать, пусть выплатят за физический и моральный ущерб родителям пострадавшего. А этот драчун пусть посидит где-нибудь в камере заключения и подумает, как вести себя.
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10 час.
IP
Irina Pchibyla
Мерзкий шакал ! Приехал в РФ и начал избивать русского парня ... да , я не сомневаюсь что это не первый случай,  потому что и директор школы и администрация города постаралась замолчать этот случай ! Какой позор  .... выгнать всех из кресел ел власти за НЕ СООТВЕТСТВИЕ ДОЛЖНОСТИ ! А с семьи этого ублюдка , перед всылкой получить и за физическмй и за моральный ущерб !
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8 час.
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