Наталья Подольская приняла участие с Владимиром Пресняковым в премии RU.TV

Подольская появилась спустя время на публике со своим мужем Фото: РИА Новости Популярная исполнительница Наталья Подольская решила поделиться с поклонниками в социальных сетях ярким совместным фотоснимком со своим супругом Владимиром Пресняковым-младшим.
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