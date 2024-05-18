Наталья Подольская приняла участие с Владимиром Пресняковым в премии RU.TV

Подольская появилась спустя время на публике со своим мужем Фото: РИА Новости Популярная исполнительница Наталья Подольская решила поделиться с поклонниками в социальных сетях ярким совместным фотоснимком со своим супругом Владимиром Пресняковым-младшим.