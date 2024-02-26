«Это все обрушит». Немцы отреагировали на выпад Бербок в адрес Москвы

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X из Германии раскритиковали главу МИД страны Анналену Бербок, которая заявила, что санкции против России нужны, несмотря на то, что они не сработали.
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