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«Это все обрушит». Немцы отреагировали на выпад Бербок в адрес Москвы

«Это все обрушит». Немцы отреагировали на выпад Бербок в адрес Москвы

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X из Германии раскритиковали главу МИД страны Анналену Бербок, которая заявила, что санкции против России нужны, несмотря на то, что они не сработали.

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Комментарии
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александр петров
У этой &quot;Ани-Лены Фрекенбок&quot; крыша видимо от рождения куда-то уехала!!
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Какая же тупорылая эта фашистка, не ухоженная, куда тратит деньги из бюджета своей страны, ничем не украсишь её
Ответить
8 час.

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