Новый асфальт скоро появится на улице Нейбута во Владивостоке

Во Владивостоке продолжается комплексный ремонт дороги на улице Нейбута, сообщает PRIMPRESS. Комплексный ремонт проезжей и пешеходной части осуществляется сотрудниками дорожной службы предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ»).
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