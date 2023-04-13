Аргументы недели

98 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кочегаров
    Какое дело этим ослам и ослицам, извините оговорился, послам и послицам до наших внутренних разборок? Какое право они...Захарова: диплома...
  • Марат
    здаваться им нужно, а не отступать ...Экс-советник глав...
  • vilyushhenko Ильющенко
    После отбывания наказания еще семь лет не имеет права заниматься журналистикой!Захарова о посеще...

При обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ погибла женщина

Мэр Горловки Иван Приходько утром в четверг, 13 апреля, сообщил, что в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины смертельные ранения получила женщина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх