У берегов Японии нашли легендарную подлодку «убийцу эсминцев» (ФОТО)

Легендарную подлодку Второй Мировой обнаружили у берегов Окинавы. Затопленная в 1944 году американская субмарина USS Harder совершала дерзкие атаки на японский флот во Второй мировой войне, её командиром был «убийца эсминцев» капитан Сэмюэль Дили.