У берегов Японии нашли легендарную подлодку «убийцу эсминцев» (ФОТО)

Легендарную подлодку Второй Мировой обнаружили у берегов Окинавы. Затопленная в 1944 году американская субмарина USS Harder совершала дерзкие атаки на японский флот во Второй мировой войне, её командиром был «убийца эсминцев» капитан Сэмюэль Дили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии