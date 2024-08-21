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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Пиксельная игра в стиле ретрофутуризма Beyond Galaxyland выходит 24 сентября Вы люби...

Пиксельная игра в стиле ретрофутуризма Beyond Galaxyland выходит 24 сентября Вы люби...

Пиксельная игра в стиле ретрофутуризма Beyond Galaxyland выходит 24 сентябряВы любите космические приключения в духе ретрофутуризма? А наполненные невероятно стильной и детализированной пиксельной графикой в духе консолей эпохи 16-bit? Это все, а еще капелька юмора и путешествий во времени и пространстве ждет вас в… источник.

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