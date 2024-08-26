Полицийскими в Башкортостане задержан мужчина, незаконно перевозивший в иномарке более 11 тысяч живых раков

В Республике Башкортостан сотрудниками ОМВД России по Краснокамскому району в ходе проводимых мероприятий вблизи деревни Ашит был остановлен автомобиль под управлением 48-летнего жителя города Благовещенска.
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