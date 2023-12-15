На Украине сотрудники военкоматов начали ловить 15-летних подростков

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) пришли в спортклуб в Одессе и заинтересовались 15-летними подростками, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации.
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