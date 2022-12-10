Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Лаутаро о судье Матеу Лаосе: «Он делал странные вещи. Аргентина заслуживала победы до серии пенальти»

Лаутаро о судье Матеу Лаосе: «Он делал странные вещи. Аргентина заслуживала победы до серии пенальти»

Лаутаро Мартинес высказался после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2022. Аргентинцы прошли Нидерланды (2:2, по пенальти – 4:3).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх