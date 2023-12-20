УАЗ анонсировал премьеру обновленного "Патриота"

Ульяновский автозавод проводит испытания модернизированного внедорожника УАЗ "Патриот". Автомобиль вместе с обновленным внешним видом получит новый силовой агрегат, рассказали "Российской газете" в пресс-службе автопроизводителя.
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