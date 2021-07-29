Заноза

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Литва расплачивается за «подхрюкивание»

Литва расплачивается за «подхрюкивание»

В Литве беженцы подняли бунт против литовских властей, а рядовые литовцы подняли бунт против беженцев.

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Игорь Тихонов
Думаю, что благодаря миграционной политике нашего правительства, мы тоже скоро столкнемся с подобной проблемой. А Литва.. Да и хрен с ней, от слова "вааще".
Сережа Хороший
Luidmila
Ну, найдут они вариант, как закрыть границу, все эти беженцы в РБ останутся и в Россию пойдут. АГЛ в своей мести не думает о последствиях.
Дмитрий Гурин
Открыла бы Литва свои границы и пусть "добрые соседи" то же огребают по полной.

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