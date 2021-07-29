Литва расплачивается за «подхрюкивание»

ЗанозаПолитикаЛитва расплачивается за «подхрюкивание» В Литве беженцы подняли бунт против литовских властей, а рядовые литовцы подняли бунт против беженцев.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ТихоновДумаю, что благодаря миграционной политике нашего правительства, мы тоже скоро столкнемся с подобной проблемой. А Литва.. Да и хрен с ней, от слова "вааще".Сережа ХорошийLLuidmilaНу, найдут они вариант, как закрыть границу, все эти беженцы в РБ останутся и в Россию пойдут. АГЛ в своей мести не думает о последствиях.Дмитрий ГуринОткрыла бы Литва свои границы и пусть "добрые соседи" то же огребают по полной.Комментировать
Свежие комментарии