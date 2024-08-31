ГАИ стала требовать прохождения техосмотра даже после его отмены

Инспектор ГАИ, фото: njcar.ru Российские водители с радостью восприняли новость об отмене обязательного техосмотра, однако далеко не все автомобилисты знают, что инспекторы ГАИ во время проверки документов могут потребовать прохождения техосмотра, несмотря на его отмену на законодательном уровне.
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