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Мужчина оказался лицом к лицу со львицей и сохранил удивительное спокойствие

Мужчина оказался лицом к лицу со львицей и сохранил удивительное спокойствие

Мужчина оказался в ситуации, от которой у многих подкосились бы ноги: прямо перед ним — взрослая львица, которая спокойно подходит всё ближе и ближе.

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