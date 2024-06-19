Российские конструкторы смогли повысить защищенность и пожаробезопасность танков Т-72Б

Недостатком танка была защита Российские конструкторы с помощью элементов модульной и динамической защиты повысили всеракурсность защиты и противокумулятивную стойкость танков Т-72Б, следует из патента, который оказался в распоряжении информационного агентства ТАСС.
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