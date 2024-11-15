Он прославился на весь СССР и стал наследником великого Тарасова. История легенды ЦСКА Локтева

«Эта команда сделала меня человеком».Константин Локтев всю карьеру провел в московском ЦСКА. Один сезон в «Спартаке» и ленинградском СКА выглядят несерьезно на фоне 12 лет, которые выдающийся форвард отдал армейскому клубу.
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