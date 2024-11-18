Газета Figaro удалила из статьи данные о разрешении Киеву от Британии и Франции бить дальними ракетами по России

Французская газета Figaro, сообщившая в воскресенье, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, удалила информацию об этом из статьи на своем сайте, сообщают РИА Новости.