Враг бросил в наступление батальон под Клещеевкой и Андреевкой, пытаясь прорвать нашу оборону у железной дороги

В течение 05.10 завязались ожесточённые бои на южном фланге Артёмовска. Противник начал штурмовые действия, послав в атаку до батальона при поддержке артиллерии в районе Андреевки и в лесополосах, пытаясь прорвать российскую линию обороны вдоль железной дороги.