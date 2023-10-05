Враг бросил в наступление батальон под Клещеевкой и Андреевкой, пытаясь прорвать нашу оборону у железной дороги

В течение 05.10 завязались ожесточённые бои на южном фланге Артёмовска. Противник начал штурмовые действия, послав в атаку до батальона при поддержке артиллерии в районе Андреевки и в лесополосах, пытаясь прорвать российскую линию обороны вдоль железной дороги.
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