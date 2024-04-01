Рекордная жара и подтопления ожидаются летом 2024 года

Лето в этом году может быть необычайно жарким. По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, территории, расположенные в низинах, могут быть подвержены риску подтоплений.
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