Работа Starlink для ВСУ и предупреждения о пусках баллистики пока не восстановлены. Об этом 20 октября следует из заявления Владимира Зеленского, которое он сделал у себя в Телеграм-канале .
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