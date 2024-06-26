На сколько подорожают коммунальные услуги с 1 июля и какое повышение будет незаконным

Прошлый 2023 год оказался редким исключением из общего правила ежегодной индексации стоимости коммунальных услуг: тогда в июле наши квитанции минуло очередное повышение тарифов (правда, накануне, в 2022 году их проиндексировали дважды).
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