‼️НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ‼️ Друзья, вчера в семье Аксеновых случилось страшное горе - в одночасье многодетная семья лишилась крыши над головой.
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‼️НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ‼️ Друзья, вчера в семье Аксеновых случилось страшное горе - в одночасье многодетная семья лишилась крыши над головой.