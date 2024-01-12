Тренер Плющев: Панарину повезло с супругой и тестем

Знаменитый российский хоккейный тренер Владимир Плющев прокомментировал для "Газеты.Ru" игру Артемия Панарина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, отметив значение атмосферы в семье в его успехах на льду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии