Глава НХЛ — о рекорде Овечкина: это не только про спорт или про хоккей

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн высказался о рекорде нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Думаю, когда ты видишь то, чего не ожидал увидеть, то, что происходит с кем-то раз в жизни, это не только про спорт или про хоккей.