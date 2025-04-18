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Глава НХЛ — о рекорде Овечкина: это не только про спорт или про хоккей

Глава НХЛ — о рекорде Овечкина: это не только про спорт или про хоккей

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн высказался о рекорде нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Думаю, когда ты видишь то, чего не ожидал увидеть, то, что происходит с кем-то раз в жизни, это не только про спорт или про хоккей.

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