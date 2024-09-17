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Суд Красноярска изберет меру пресечения фигуранту дела о хищении у Минобороны

Центральный районный суд Красноярска во вторник, 17 сентября, изберет меру пресечения генеральному директору "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову, который является подозреваемым в хищении почти миллиарда рублей при выполнении контракта по гособоронзаказу.

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