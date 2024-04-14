Четыре партии Молдавии cформировали политблок и подписали пакт о евроинтеграции

Молдавские партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA), "Коалиция за единство и благосостояние" (CUB), социально-политическое движение "Лига городов и сообществ" (LOC) и Партия перемен сформировали политический блок "Вместе".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии