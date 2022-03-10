«Барселона» не смогла забить «Галатасараю» в домашнем матче 1/8 финала ЛЕ

Футбол , 11 мар, 01:03 0 «Барселона» завершила безголевой ничьей домашний матч против «Галатасарая» в 1/8 финала ЛЕ Футболисты «Барселоны» не смогли на своем поле распечатать ворота турецкого «Галатасарая» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.