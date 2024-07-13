Ждать ли прорыва в области батарей для электромобилей

Вопрос о достоинствах и недостатках электромобиля поднимался на ВО неоднократно. При этом никогда не обсуждались предельные возможности автомобильных батарей и то, насколько электромобиль может приблизиться по своим характеристикам к машине с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
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