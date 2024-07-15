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Царьград

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Киноляп с ожерельем Розы в фильме «Титаник» обнаружили зрители

Киноляп с ожерельем Розы в фильме «Титаник» обнаружили зрители

В знаменитом фильме Джеймса Камерона с ожерельем Розы происходит что-то непонятное.Перфекционист по жизни, внимательный к деталям режиссер Джеймс Камерон допустил в своем самом известном фильме «Титаник» несколько киноляпов.

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