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Хельмут Марко рассказал, как Риккардо расстроил основателя Red Bull

Хельмут Марко рассказал, как Риккардо расстроил основателя Red Bull

Хельмут Марко рассказал, как Риккардо расстроил основателя Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился воспоминаниями о том, как летом 2018 года Даниэль Риккардо отказался от нового контракта и предпочёл уйти в Renault.

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