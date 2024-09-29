Хельмут Марко рассказал, как Риккардо расстроил основателя Red Bull

Хельмут Марко рассказал, как Риккардо расстроил основателя Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился воспоминаниями о том, как летом 2018 года Даниэль Риккардо отказался от нового контракта и предпочёл уйти в Renault.