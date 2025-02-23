23 февраля — День защитника Отечества

Среди Героев, отдавших всё ради светлого будущего своей страны и ее жителей, немало рязанцев.23 февраля Рязанская область вместе со всей страной отмечает День защитника Отечества! Наша страна знает имена многих Героев, каждый день список настоящих защитников своей родины пополняют новые имена.
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