Очень вкусно получается

﻿﻿Очень вкусно! Решила приготовить салат под мехом по-новому, и не пожалела! Конечно есть классика, но иногда хочется чего-то необычного! Вообще салат под шубой, наверное, один из самых популярных у нас и каждый готовит его так, как ему нравится! Я тоже решила заменить селедку одним оригинальным ингредиентом и хочу сказать, что салат сразу заиграл разными "красками", никому не навязываю, но попробовать рекомендую! Для приготовления салата под шубой я беру две крупные отварные картофелины и натираю их в салатник первым слоем на крупной терке.