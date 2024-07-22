Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 500 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Все прекрасно знают, что США руководят не те, кто сидят в креслах Белого дома, а те, кто находится в тени. И даже Сор..."Вчера было сегод...
  • Татьяна Новикова
    Ещё живет? Мразь!Западу предложили...
  • евгений черкашин
    А что в нем русского?Кличку себе пишет и то на английском языке.Shaman о присвоен...

Почти достигли вершины - на горе Арарат нашли бездыханные тела пропавших без вести альпинистов

Почти достигли вершины - на горе Арарат нашли бездыханные тела пропавших без вести альпинистов

Двое альпинистов, которые пропали без вести при восхождении на Арарат, не выжили. Найдены их тела.Стало известно, что двум альпинистам, которые покоряли гору Арарат на востоке Турции и отстали от группы, не удалось выжить в сложных погодных условиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх