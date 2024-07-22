Почти достигли вершины - на горе Арарат нашли бездыханные тела пропавших без вести альпинистов

Двое альпинистов, которые пропали без вести при восхождении на Арарат, не выжили. Найдены их тела.Стало известно, что двум альпинистам, которые покоряли гору Арарат на востоке Турции и отстали от группы, не удалось выжить в сложных погодных условиях.