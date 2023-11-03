Москва передала социально значимым учреждениям 34 объекта за третий квартал

За промежуток с июля по сентябрь текущего года правительство Москвы передало здания и помещения для работы учреждений сферы досуга, центров московского долголетия, советов ветеранов и прочих организаций, которые расположены на территории столицы.
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