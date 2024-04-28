Сергей «Паук» Троицкий подтвердил свое задержание

Музыканты «Коррозии металла» давали концерт в Нижнем Новгороде Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look В одном из ночных клубов Нижнего Новгорода правоохранительные органы задержали музыкантов группы «Коррозия металла» — Сергея «Паука» Троицкого и двух гитаристов.
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