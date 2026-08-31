Dallas Cowboys claim RB Emari Demercado off waivers

The Dallas Cowboys claimed former Arizona Cardinals running back Emari Demercado off waivers, the NFL announced Monday through its transaction wire.
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