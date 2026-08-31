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Dallas Cowboys claim RB Emari Demercado off waivers

Dallas Cowboys claim RB Emari Demercado off waivers

The Dallas Cowboys claimed former Arizona Cardinals running back Emari Demercado off waivers, the NFL announced Monday through its transaction wire.

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