Кванты становятся «видимыми» благодаря теплу и демону Максвелла: Ученые предлагают новый взгляд на фундаментальные свойства материи

В мире квантовой физики, где частицы могут находиться в нескольких состояниях одновременно, а информацию не так-то просто «поймать за хвост», ученые постоянно ищут новые способы разглядеть скрытые свойства материи.
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