В зоне СВО на Украине четыре месяца назад погиб боец из Ростовской области

Родственники были уверены, что Геннадий Александр останется живой, но ожидания не подтвердились.Целых четыре месяца в зоне боевых действий разыскивали 48-летнего военнослужащего из города Морозовска Ростовской области Геннадия Александрова.
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