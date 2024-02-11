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Царьград

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В зоне СВО на Украине четыре месяца назад погиб боец из Ростовской области

В зоне СВО на Украине четыре месяца назад погиб боец из Ростовской области

Родственники были уверены, что Геннадий Александр останется живой, но ожидания не подтвердились.Целых четыре месяца в зоне боевых действий разыскивали 48-летнего военнослужащего из города Морозовска Ростовской области Геннадия Александрова.

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