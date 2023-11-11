Смертельная трасса на Ставрополье видимо не беспокоит чиновников

Хочется обратиться к Александру Бастрыкину: Александр Иванович, раз уж Вы взяли под контроль расследование обстоятельств гибели девочек на «смертельной трассе», то может быть «расшевелите тех, кто ответственен за жизнь и безопасность людей в сложившейся ситуации?https://argumenti.
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