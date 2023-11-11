Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 714 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Егор П
    одни олигархи меняют других. вот и вся "национализация". а долбоебы на местах (заводских) так и останутся."ВВП: Плохо управ...
  • Светлана
    Нет прощения жидам на веки вечные.Гениальная фраза ...
  • Морис Едроп
    рассказали про стрелочника, красочно расписали про то что за конфликтом вна окраине стоит пиндостан, раскрыли секрет ...Из элиты на нары:...

Смертельная трасса на Ставрополье видимо не беспокоит чиновников

Смертельная трасса на Ставрополье видимо не беспокоит чиновников

Хочется обратиться к Александру Бастрыкину: Александр Иванович, раз уж Вы взяли под контроль расследование обстоятельств гибели девочек на «смертельной трассе», то может быть «расшевелите тех, кто ответственен за жизнь и безопасность людей в сложившейся ситуации?https://argumenti.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх