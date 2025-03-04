Политика как он...
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Политика как она есть

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Обзор иноСМИ: «черный сценарий для Киева» и проигрыш Европы «на собственном заднем дворе»

Обзор иноСМИ: «черный сценарий для Киева» и проигрыш Европы «на собственном заднем дворе»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. «Перестаньте обвинять Америку — Европа проиграла» После краха переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского европейские лидеры начали спешно делать заявления в поддержку украинских властей.

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