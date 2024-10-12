Автолюбителей Владивостока предупредили о дорожных работах на Некрасовском путепроводе

Вечером 12 октября на Некрасовском путепроводе планируется проведение ремонтных работ. Водителей Владивостока предупредили о возможном затруднении движения транспорта, сообщает PRIMPRRESS, со ссылкой на СГТ.
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