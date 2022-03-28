Линекер об ударе Уилла Смита на «Оскаре»: «Это лучше любого фильма. Он должен сыграть Мохаммеда Али»

Гари Линекер отреагировал на скандал с участием Уилла Смита во время «Оскара». Во время церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук актер ударил комика Криса Рока, пошутившего о бритой голове жены Уилла Джады Пинкетт-Смит.