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Линекер об ударе Уилла Смита на «Оскаре»: «Это лучше любого фильма. Он должен сыграть Мохаммеда Али»

Гари Линекер отреагировал на скандал с участием Уилла Смита во время «Оскара». Во время церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук актер ударил комика Криса Рока, пошутившего о бритой голове жены Уилла Джады Пинкетт-Смит.

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