Можно ли пить молоко при ОРВИ? Объясняет терапевт

Как правильно питаться, если вы простудились. Врач-терапевт клиники «Чайка Университет» Анна Рубанова объяснила Здоровью Mail, какие продукты стоит включить в рацион во время болезни, и помогут ли выздороветь ударные дозы добавок с витамином С, D и цинком.