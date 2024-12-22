Можно ли пить молоко при ОРВИ? Объясняет терапевт

Как правильно питаться, если вы простудились. Врач-терапевт клиники «Чайка Университет» Анна Рубанова объяснила Здоровью Mail, какие продукты стоит включить в рацион во время болезни, и помогут ли выздороветь ударные дозы добавок с витамином С, D и цинком.
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