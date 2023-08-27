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Мамаев назвал Генича любимым комментатором. Уткин и Маслаченко – в тройке

Мамаев назвал Генича любимым комментатором. Уткин и Маслаченко – в тройке

– Три твоих любимых футбольных комментатора. – Генич – безусловно, даже первым его назову. Давно я футбол не смотрел.

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