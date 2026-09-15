Дело генерала: Так вот, кто "выпил" весь бензин?

Пока страна стоит в километровых очередях у заправок, Мещанский суд Москвы вынес решение, от которого в Подмосковье поперхнулись: под стражу отправили семерых человек, обвиняемых в систематической краже полицейского топлива, а среди арестованных - генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, заместитель начальника ГУ МВД по Московской области - начальник тыла.