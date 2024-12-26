ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест» из-за недостачи

Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест» (занимал 168 место по величине активов). По данным регулятора, кредитная организация проводила незаконные сделки, также у нее выявлена крупная недостача.
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