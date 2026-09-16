19 нижегородских компаний принимают участие в бизнес-миссии в Кировской области

Представители 19 нижегородских предприятий принимают участие в бизнес-миссии в Кировской области. Деловая поездка проходит с 14 по 16 сентября 2026 года в соответствии с задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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