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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарян прилетит в Манчестер сегодня. Хавбек не смог прибыть с «Сосьедадом» из-за проблемы с визой

Таким образом, российский полузащитник может сыграть сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

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