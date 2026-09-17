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Рязанские новости

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«Рязань» обыграла «Тамбов» со счётом 1:0

«Рязань» обыграла «Тамбов» со счётом 1:0

Единственный гол на 58-й минуте забросил нападающий «Рязани» Кирилл Кошурников, когда гости играли в меньшинстве.

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