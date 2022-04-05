Вечерняя Москва

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Центры московского долголетия приглашают принять участие в общегородском конкурсе «Лидер клуба — 2022»

Центры московского долголетия приглашают принять участие в общегородском конкурсе «Лидер клуба — 2022»

Стартовал общегородской конкурс лидеров самоорганизованных клубов центров московского долголетия «Лидер клуба — 2022»! Принять участие в конкурсе могут москвичи серебряного возраста, которые ведут активный образ жизни и вдохновляют других на занятия любимым делом!Центры московского долголетия приглашают лидеров клубов принять участие в общегородском конкурсе «Лидер клуба — 2022»! Это отличная возможность для ярких и талантливых активистов проявить себя, рассказать о своем любимом хобби, познакомить со своим клубом, поделиться навыками и мастерством.

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